21.07.2025 08:57 Anwohner im Ortenaukreis melden Schussgeräusche: Polizei findet andere Ursache

Am Sonntagabend sorgten laute Knallgeräusche in einem Wohngebiet in Lahr (Ortenaukreis) für einen größeren Polizeieinsatz.

Von Johanna Baumann

Lahr - Am Sonntagabend sorgten laute Knallgeräusche in einem Wohngebiet in Lahr (Ortenaukreis) für einen größeren Polizeieinsatz. Alles in Kürze Anwohner in Lahr melden Schussgeräusche

Polizei findet keine Schüsse, sondern Böller

Vorfall ereignet sich im Kanadaring

Niemand wurde verletzt

Täter der Böllerzündung ist unklar Mehr anzeigen Die Polizei fand keinen Schützen vor. Zu einer Festnahme kam es nicht. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Gegen 20.15 Uhr sollen Anwohner mehrere Schüsse aus einer Wohnung im Kanadaring gehört und die Polizei verständigt haben. Die Beamten rückten mit mehreren Streifen an und überprüften das betroffene Wohnhaus. Der Verdacht auf Schüsse bestätigte sich nicht, wie die Polizei Offenburg mitteilte. Stattdessen fanden die Einsatzkräfte vor dem Gebäude Überreste frisch gezündeter Böller. Wer die Knallkörper gezündet hat, ist derzeit noch unklar. Bei dem Vorfall wurde laut aktuellem Stand der Polizei niemand verletzt.

Titelfoto: Robert Michael/dpa