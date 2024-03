15.03.2024 10:45 Anwohner schlagen Alarm: Frau wirft Wohnungs-Inventar aus dem Fenster - und ignoriert Polizei

In der Nacht zu Freitag ist die Polizei in Bonn zu einem kuriosen Einsatz ausgerückt, den die Beamten so wohl auch noch nicht erlebt hatten.

Von Laura Miemczyk

Bonn - Die Bonner Polizei ist in der Nacht zu Freitag zu einem kuriosen Einsatz ausgerückt, nachdem gleich mehrere Anrufer Alarm geschlagen hatten. Die Frau hatte sämtliche Gegenstände durch ihr geöffnetes Dachgeschossfenster auf die Straße geworfen. (Symbolbild) © 123rf/petr73 Wie ein Sprecher der Beamten am Freitagmorgen schilderte, waren die Kräfte in der Nacht gegen 1 Uhr von gleich mehreren Anwohnern in den Bonner Stadtteil Kessenich alarmiert worden, weil eine Frau dort Gegenstände aus ihrer Dachgeschosswohnung auf die Straße und den Gehweg werfen würde. Sofort machten die Ordnungshüter sich daraufhin mit mehreren Streifenwagen auf den Weg und staunten eigenen Angaben zufolge nicht schlecht, als sie am Ort des Geschehens eintrafen! Sowohl der Gehweg als auch Teile der Straße und der gesamte Zuweg zum Haus waren nämlich bereits mit zerstörten Überresten von Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Scherben und sogar Werkzeug übersät. Polizeimeldungen Fahrlässige Tötung und Betrug: Schwere Vorwürfe gegen Klinikärzte am Bodensee! Die Frau ließ sich unterdessen nicht durch die Anwesenheit der eingetroffenen Beamten beirren und warf munter weiter Gegenstände aus den Fenstern ihrer Wohnung. "Versuche, verbalen Kontakt zu der Frau aufzunehmen, scheiterten, sodass die Beamten die Wohnungstür der Frau schließlich zwangsweise öffnen mussten", berichtete der Sprecher. Erst dann konnten die Polizisten die Unruhestifterin von ihrer nächtlichen Entrümpelung abhalten. Die Polizei sorgte schließlich dafür, dass die Bonnerin ihre ungewöhnliche Entrümpelungsaktion beendete. (Symbolbild) © 123RF/bartusp Frau entrümpelt Wohnung über Fenster: Keine Verletzten Was sie dazu veranlasst hatte, das Inventar ihres Apartments auf diese doch recht ungewöhnliche Weise zu entsorgen, blieb zunächst völlig unklar. Zur Reinigung des völlig verwüsteten Gehwegs und der Straße musste schließlich der Bereitschaftsdienst der Straßenreinigung hinzugerufen werden. Außer am Inventar der Frau sei es aber nicht zu Sachschäden gekommen, hieß es. Auch verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt steht laut Polizei noch nicht fest, ob die Dachgeschossbewohnerin mit einer Anzeige rechnen muss.

Titelfoto: Bildmontage: 123rf/petr73, 123rf/bartusp