15.09.2023 11:04 Anwohner schreckt durch lauten Krach aus dem Schlaf: Dann schrillt ein Alarm

In Rösrath (Rheinisch-Bergischer Kreis) sind bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag in eine Tankstelle eingebrochen.

Von Laura Miemczyk

Rösrath - In der Nacht zu Freitag sind bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in Rösrath (Rheinisch-Bergischer Kreis) eingebrochen und haben dort etliche Zigaretten gestohlen. Die Täter verschafften sich offenbar mit einem Brecheisen Zugang zur Tankstelle. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis Wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen berichtete, war ein Anwohner der Kölner Straße gegen 3.15 Uhr durch laute Geräusche und eine daraufhin ertönende Alarmanlage aus dem Schlaf gerissen worden. Als der Zeuge dann nach dem Rechten sah, beobachtete er zwei Personen, die auf dem dortigen Tankstellengelände ein Behältnis hinter sich hergezogen und schließlich in einen dunklen Wagen einluden. Dann machte das Duo sich in Richtung Rösrather Innenstadt davon. Umgehend alarmierte der Anwohner die Polizei, die die Täter im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung jedoch nicht mehr antreffen konnte. Polizeimeldungen Flucht aus drittem Stock: Ladendieb steigt durch Fenster und stürzt durch Glasdach – Krankenhaus! Vor Ort stellten die Ermittler fest, dass das Duo die Eingangstür zur Tankstelle offenbar gewaltsam aufgebrochen hatte, um eine bislang unbekannte Anzahl an Zigaretten zu stehlen. "Ihr Tatwerkzeug, ein Brecheisen, ließen sie im Verkaufsraum der Tankstelle zurück", schilderte der Sprecher. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auch und verständigten die Spurensicherung. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen bitten die Ermittler um weitere Zeugenhinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug, in dem sie geflüchtet waren. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202/2050 entgegengenommen.

Titelfoto: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis