Anwohner von mutmaßlichen Einbrechern verprügelt: Tatverdächtige auf der Flucht

Geklaut wurde aus der Firma in Hartmannsdorf offenbar nichts. © Maik Börner

Wie die Polizei mitteilte, wollten zwei bisher unbekannte Männer in der Nacht zu Mittwoch in ein Firmengebäude in Hartmannsdorf (Mittelsachsen) einbrechen.

Ein 59-jähriger Anwohner der Bahnhofstraße wurde jedoch gegen 1.50 Uhr durch ungewöhnliche Geräusche geweckt und unterbrach den Beutezug.

Er entdeckte beim Blick aus dem Fenster zunächst ein silberfarbenes Auto auf seinem Grundstück. Er ging zu dem Fahrzeug und sprach einen darin sitzenden, vermummten Mann an.

Der schwarz gekleidete Mann stieg daraufhin aus und schlug den 59-Jährigen. Im Laufe der Rangelei zwischen den beiden Männern kam ein augenscheinlicher Komplize vom Gelände der angrenzenden Firma dazu und schlug ebenfalls auf den Anwohner ein.

Anschließend ließen sie den leicht verletzten Mann am Boden liegen und flüchteten mit dem silbernen Auto in Richtung A72. In der Zwischenzeit hatte eine Angehörige des Geschädigten den Notruf gewählt.