Falscher Heizungsableser verschafft sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung

Die Seniorin traute dem angeblichen Heizungsableser nicht. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Bereits am Freitagmittag war in Bad Schlema eine Seniorin nach dem Einkaufen im Hausflur vor ihrer Wohnung in der Rathausstraße von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Anscheinend war er ihr bis dahin gefolgt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gab er an, die Heizung ablesen zu müssen, worauf sich die Frau nicht einlassen wollte.

Daraufhin stieß der Unbekannte sie zur Seite, betrat die Wohnung und durchsuchte mehrere Zimmer. Plötzlich kam ein weiterer Mann über die angelehnte Wohnungstür herein, um nach seinem Kollegen zu fragen.

Die Seniorin erwischte die beiden Männer dann, als sie sich gerade am Schlafzimmerschrank zu schaffen machten und offenbar eine Handtasche durchsuchten.

Obwohl sie die Gauner mehrfach bat, die Wohnung zu verlassen, suchten sie weiter. Erst als eine Nachbarin zufällig erschien, verschwanden die beiden.