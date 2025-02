Auf dem Nachhauseweg von der Schule: Zehnjährige von Teenagerinnen attackiert

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, befand sich die Zehnjährige am Freitagmittag auf dem Nachhauseweg von der Schule in einem Park in der Innenstadt von Immenstadt im Allgäu, als es zu dem Angriff kam.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten zwei Teenagerinnen das Opfer fest und schlugen es mehrmals mit einem Stock.

Die Zehnjährige konnte letztendlich fliehen.

Die Angreiferinnen dürften ersten Beschreibungen nach etwa zwischen 16 und 17 Jahre alt gewesen sein.