Auf Fahrrad-Tour attackiert! Paar aus Sachsen während Ostsee-Urlaub verletzt

Heringsdorf - Eine Rad-Tour während eines Urlaubs an der Ostsee nahm für ein sächsisches Paar eine mehr als unschöne Wendung! Ein Mann hat die Touristen direkt ins Gesicht geschlagen - offenbar, um an ein Handy zu gelangen.

Attacke in einem Waldstück nahe der Ostsee-Bäder Bansin und Ückeritz, auf der Insel Usedom. (Archivfoto) © Jens Büttner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, schilderte der 61-jährige Mann sowie eine 63-jährige Frau am gestrigen Mittwochnachmittag den Beamten im Revier Heringsdorf, auf der Insel Usedom, den erschreckenden Angriff eines Unbekannten.

Laut Angaben der Sachsen waren beide gegen 14 Uhr mit ihren E-Bikes auf einem der vielen Waldwege von Bansin in Richtung Campingplatz in Ückeritz unterwegs. Als sie mitten im Wald hielten, um Fotos zu machen und sich einen Wegweiser anzuschauen, kam ein Mann auf sie zu - und griff an!

Der Täter schlug dem 61-Jährigen drei bis viermal ins Gesicht. Anschließend drohte er der Frau mit Schlägen, sollte sie nicht ihr Telefon rausrücken. Sie weigerte sich. Daraufhin musste auch die Urlauberin einen Schlag ins Gesicht einstecken.

Der Angreifer flüchtete danach in Richtung Landstraße 266 im Südwesten. Die beiden Sachsen erlitten durch die Schläge leichte Verletzungen. Jetzt ermitteln Beamte aufgrund einfacher Körperverletzung sowie dem Versuch der räuberischen Erpressung.

Bei der Aufklärung des Falls bittet die Polizei um Mithilfe.