Auf offener Straße: Frau geht mit Hammer auf Mann los!

Weißenfels - Eine Frau (36) ist am Sonntag in Weißenfels (Burgenlandkreis) auf einen Mann (26) losgegangen - und zwar mit einem Hammer!

In Weißenfels soll es am Sonntag auf offener Straße zu Schlägen mit einem Hammer gekommen sein. (Symbolbild) © 123RF/noofoo

Wie die Polizei am Montag mitteilte, riefen Zeugen die Beamten am Abend in die Merseburger Straße.

Der Grund: Auf Höhe der Saalebrücke sei die 36-Jährige nach einem Streit mit einem Hammer zum Angriff auf den 26-Jährigen übergegangen.