Aufregung im Landkreis Leipzig: Jugendliche zielen mit Waffe auf Passanten!

Die Polizei rückte in Wurzen an, weil Jugendliche mit einer Waffe hantierten. (Symbolbild) © Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Andreas Arnold/dpa

Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, haben sich die Jugendlichen gegen 15.45 Uhr am Busbahnhof am Clara-Zetkin-Platz in Wurzen aufgehalten.



Weil einer von ihnen mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand auf Passanten gezielt habe, alarmierte ein Zeuge die Beamten.

Diese konnten die vier jungen Leute im Alter von zweimal 15 sowie jeweils 17 und 18 Jahren noch vor Ort stellen – bei sich trugen sie zwei Softairwaffen, die sofort sichergestellt wurden.

Bei dem Ältesten aus der Gruppe sei zudem Atemalkoholtest durchgeführt worden, der stattliche 1,82 Promille ergeben hat.