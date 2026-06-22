Außer Rand und Band! Mann tritt gegen Fahrzeuge und wirft mit Steinen nach Passanten

Zwickau - Völlig außer Rand und Band! Ein Mann (35) rastete am Sonntagmittag in Zwickau aus - er trat gegen ein Moped und einen VW, warf mit einem Stein. Nach kurzer Flucht konnte der 35-Jährige von der Polizei geschnappt werden. Weil er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein Mann (35) attackierte in Zwickau mehrere Personen mit Steinen. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123rf/sittipolphoto, 123rf/angelarohde

Der Irrsinn spielte sich gegen 12 Uhr ab. Eine Vespa-Fahrerin (59) war gerade mit ihrem Moped auf der Max-Pechstein-Straße unterwegs, als der aggressive Mann plötzlich auf die Straße lief.



Dabei trat er zweimal gegen das Moped der Frau. "Ein 58-Jähriger, der in einem VW hinter der Vespa-Fahrerin fuhr, eilte ihr zur Hilfe und stellte den 35-Jährigen zur Rede", teilt die Polizei mit.



Dann wurde es richtig wild! Der Aggro-Mann trat mehrmals gegen die VW-Tür, warf dem Fahrer zudem einen Stein hinterher. Danach flüchtete der Steine-Werfer in den angrenzenden Schlobigpark.

Doch der Wahnsinn ging weiter - wenig später kehrte der 35-Jährige zurück und warf mit weiteren Steinen auf einen Mann (44) und eine Frau (42).

Beide hatten den vorangegangenen Vorfall beobachtet. Dann flüchtete der Mann wieder - weit kam er allerdings nicht.

An der Bosestraße, nur wenige Hundert Meter vom Schlobigpark entfernt, konnte der 35-Jährige von der Polizei geschnappt werden.