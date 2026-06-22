Außer Rand und Band! Mann tritt gegen Fahrzeuge und wirft mit Steinen nach Passanten

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In Zwickau rastete ein Mann (35) völlig aus. Er trat gegen mehrere Fahrzeuge und warf Steine nach Passanten. Die Polizei schnappte den Aggro-Mann.

Von Julian Winkler

Zwickau - Völlig außer Rand und Band! Ein Mann (35) rastete am Sonntagmittag in Zwickau aus - er trat gegen ein Moped und einen VW, warf mit einem Stein. Nach kurzer Flucht konnte der 35-Jährige von der Polizei geschnappt werden. Weil er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein Mann (35) attackierte in Zwickau mehrere Personen mit Steinen. (Symbolfoto)
Ein Mann (35) attackierte in Zwickau mehrere Personen mit Steinen. (Symbolfoto)  © Bildmontage: 123rf/sittipolphoto, 123rf/angelarohde

Der Irrsinn spielte sich gegen 12 Uhr ab. Eine Vespa-Fahrerin (59) war gerade mit ihrem Moped auf der Max-Pechstein-Straße unterwegs, als der aggressive Mann plötzlich auf die Straße lief.

Dabei trat er zweimal gegen das Moped der Frau. "Ein 58-Jähriger, der in einem VW hinter der Vespa-Fahrerin fuhr, eilte ihr zur Hilfe und stellte den 35-Jährigen zur Rede", teilt die Polizei mit.

Dann wurde es richtig wild! Der Aggro-Mann trat mehrmals gegen die VW-Tür, warf dem Fahrer zudem einen Stein hinterher. Danach flüchtete der Steine-Werfer in den angrenzenden Schlobigpark.

Doch der Wahnsinn ging weiter - wenig später kehrte der 35-Jährige zurück und warf mit weiteren Steinen auf einen Mann (44) und eine Frau (42).

Beide hatten den vorangegangenen Vorfall beobachtet. Dann flüchtete der Mann wieder - weit kam er allerdings nicht.

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An der Bosestraße, nur wenige Hundert Meter vom Schlobigpark entfernt, konnte der 35-Jährige von der Polizei geschnappt werden.

Nach Tret- und Stein-Attacke in Zwickau: Täter ins Krankenhaus eingeliefert

"Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde der Eritreer in ein Krankenhaus gebracht", teilen die Beamten mit.

Immerhin: Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Allerdings entstand durch die Tret-Attacken an den Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

Der Aggro-Mann hat nun Anzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung am Hals. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Titelfoto: Bildmontage: 123rf/sittipolphoto, 123rf/angelarohde

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