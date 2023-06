11.06.2023 13:54 Auto kracht gegen Baum: Frau in der Altmark schwer verletzt

Am Freitag kam es in Wittenmoor zu einem Verkehrsunfall. In einer Kurve krachte eine Frau mit ihrem Auto gegen einen Baum und verletzte sich dabei schwer.

Von Robert Lilge

Wittenmoor - Am Freitagnachmittag kam es in Wittenmoor (Landkreis Stendal) zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Person. Die Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer. © Polizeireiver Stendal Die Fahrerin eines VW befuhr die L30 in Richtung Lüderitz. Kurz hinter dem Ortsausgang Wittenmoor kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Dabei krachte die 57-Jährige mit dem Auto gegen einen Baum und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Stendal gebracht. Am Auto sowie am Baum entstand Sachschaden, teilte das Polizeirevier Stendal mit. Die Unfallursache ist noch unklar wird ermittelt.

