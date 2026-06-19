Auto-Vandalen unterwegs: Zahlreiche Reifen zerstochen

Neukirchen - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Neukirchen (Landkreis Zwickau ) mehrere Reifen zerstochen.

In der Nacht zu Freitag wurden die Reifen an drei Autos und einem Anhänger zerstochen. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Die ersten beschädigten Reifen wurden der Polizei bereits in der Nacht gegen 2.30 Uhr gemeldet. In der Werdauer Straße standen zwischen der Naundorfer Straße und der Webergasse zwei Ford, deren Räder zerstochen wurden.

Die bisher noch unbekannten Täter stachen mit einem unbekannten Gegenstand in jeweils zwei Reifen auf der linken Seite ein. Die Instandsetzung in diesem Falle kostet laut Polizeiangaben etwa 1000 Euro.

Am Freitagmorgen ging die nächste Meldung bei der Polizei ein. Erneut handelte es sich um zerstochene Reifen auf der Werdauer Straße.

Zwischen der Langenreinsdorfer Straße und der Rudelswalder Straße wurden die vier Reifen eines Autos sowie die beiden Reifen eines Anhängers zerstochen. Hierbei wird der Sachschaden auf etwa 600 Euro beziffert.