Autodieb verbarrikadiert sich nach Verfolgungsjagd in gestohlenem Wagen!

Görlitz - In Berlin geklaut, bei Görlitz gefasst: Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei wurde am Freitagabend ein Autodieb dingfest gemacht.

Am Freitagabend lieferte sich die Polizei eine wilde Verfolgungsjagd mit einem Autodieb. (Symbolbild) © Norbert Neumann

Der 46-Jährige hatte am Freitagmorgen in Berlin einen Alfa Romeo im Wert von 50.000 Euro gestohlen und sich aus dem Staub gemacht, wie die Polizeidirektion Görlitz am Samstag mitteilte.

Gegen 20 Uhr wurde der gestohlene Wagen von den Beamten auf der B115 gesichtet. Es kam zur Verfolgungsjagd.

Nach einer wilden Raserei mit "stark überhöhter Geschwindigkeit" endete die Fahrt für den polnischen Staatsbürger gegen 23.15 in der Ortschaft Sohland am Rotstein, wo er in eine Sackgasse geriet.

Vor seiner Festnahme unternahm der Langfinger einen letzten verzweifelten Versuch und verriegelte das Fahrzeug von innen. Die Polizisten schlugen daraufhin eine der Scheiben ein und griffen zu.