Autofahrer wegen Ukraine-Aufkleber verprügelt - Polizei sucht Zeugen!

Dresden - Wegen eines pro-ukrainischen Aufklebers auf seinem Wagen, wurde ein Autofahrer (57) in Dresden Opfer einer gewaltsamen Attacke. Die Polizei sucht nach Zeugen .

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der wegen eines Ukraine-Stickers ausrastete. (Symbolbild) © Norbert Neumann

Der 57-Jährige parkte mit seinem Wagen am vergangenen Dienstag an der Dr.-Schweitzer-Straße, als ein Unbekannter den Ukraine-Sticker abriss, teilte die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mit.

Als der Fahrer den Täter daraufhin ansprach, schlug dieser durch das geöffnete Autofenster auf den 57-Jährigen ein.

Der Mann stieg daraufhin aus seinem Wagen und wurde erneut mit der Faust getroffen, woraufhin er stürzte. Schließlich kam eine Frau hinzu, die den russisch sprechenden Angreifer wegzog.

Die Polizei beschreibt den Unbekannten wie folgt: