Er ging mit Axt auf Beamte los: 25-Jähriger erliegt Polizeischüssen

Ein 25-Jähriger ist am Sonntag in Delmenhorst gestorben, nachdem ein Polizist ihn am Montag angeschossen hatte. Er war einer Axt auf den Beamten losgegangen.

Von Oliver Wunder

Delmenhorst - Ein 25-Jähriger ist am gestrigen Sonntag in Delmenhorst (Niedersachsen) gestorben, nachdem ein Polizist ihn vor mehreren Tagen angeschossen hatte. Zuvor war mit einer Axt auf den Beamten losgegangen. Polizisten sichern Spuren nach den Schüssen auf einen Angreifer in Delmenhorst. © Nord-West-Media TV/dpa Der schlimme Vorfall ereignete sich am vergangenen Montag gegen 19.30 Uhr, teilte die Polizei mit. Die Beamten waren zuvor wegen eines Streits in einem Mehrfamilienhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße gerufen worden. Daran waren auch der 25-Jährige und ein 32-Jähriger beteiligt, der leichte Verletzungen erlitt. Der jüngere der beiden Männer nahm aus seiner Wohnung eine Axt und verließ das Haus. Auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Straße Am Wehrhahn schlug er damit auf ein Auto ein. Als zwei Polizisten eintrafen, ging der 25-Jährige mit der Axt auf die Beamten los, so deren Schilderung der Ereignisse. Ein 27 Jahre alter Beamter zog seine Pistole und schoss auf den Angreifer. Polizeimeldungen Herrenloser Koffer löst erneuten Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Magdeburg aus! Dadurch wurde dieser gestoppt und schwer verletzt. Am Sonntag erlag der 25-Jährige im Krankenhaus seinen Verletzungen. Sein Leichnam soll ab dem heutigen Montag in der Rechtsmedizin obduziert werden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an. Dabei wird auch geprüft, ob sich der Polizist mit den Schüssen strafbar gemacht haben könnte. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 04471-18600 entgegengenommen.

