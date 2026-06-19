Baby-Leiche gefunden: Ist es der vermisste drei Monate alte Säugling?

Renningen (Baden-Württemberg) - Nachdem am Freitagmorgen bekannt wurde, dass von einem drei Monate alten Säugling jede Spur fehle, gab es nun einen Leichenfund.

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften suchte am Morgen nach dem vermissten Baby. © SDMG / Dettenmeyer

Wie die Polizei Ludwigsburg mitteilte, wurde gegen 13.45 Uhr die Leiche eines Babys gefunden. Dabei könnte es sich um den vermissten Jungen handeln.

Die genaue Identifizierung steht noch aus. Weitere Informationen - zur Auffindesituation oder zum Tod des Babys - teilten die Beamten nicht mit.

Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen.

Die Polizei bestätigte auf TAG24-Nachfrage, dass das Baby aus dem Kinderwagen vor der Wohnanschrift der Mutter verschwand. Der Kinderwagen blieb zurück.

Laut Bild-Zeitung soll die Mutter vom Einkaufen und einem Spaziergang mit ihrem Sohn zurückgekehrt sein. Als sie ihre Tüten in die Wohnung tragen wollte, habe sie den Kinderwagen kurz unbeaufsichtigt gelassen.

Nach wenigen Minuten sei das Kind verschwunden gewesen und mutmaßlich von einem Unbekannten mitgenommen worden. Die Eltern stellten daraufhin eine Vermisstenanzeige.

Der Säugling soll nun obduziert werden, um herauszufinden, was zum Tod geführt hat. Die Notfallseelsorge ist vor Ort.

Laut Bild-Zeitung wurde das Baby wenige Meter vom Tatort leblos an einem Bach gefunden.