Barfuß und in Fesseln: Häftling gelingt die Flucht

Ingolstadt - Auf dem Rückweg von einer Gerichtsverhandlung ist ein Abschiebehäftling in Ingolstadt geflohen.

Auf der Rückfahrt sagte der Mann, er müsse dringend seine Notdurft verrichten, weshalb die Beamten an einer Tankstelle hielten.

Der Gesuchte ist in Deutschland wegen einer unerlaubten Einreise polizeilich in Erscheinung getreten. In Abschiebehaft können nach richterlicher Anordnung Menschen kommen, die ihrer Ausreisepflicht nicht nachkommen, etwa nachdem ihre Aufenthaltserlaubnis abgelaufen ist, ein Asylantrag abgelehnt wurde oder sie unerlaubt eingereist sind.