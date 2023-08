12.08.2023 14:35 561 Frust im McDonald's: Mann bekommt Burger nicht und zückt Waffe!

In Bautzen kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem missglückten Raub in einem Fast-Food-Restaurant, bei dem der Beschuldigte eine Machete zückte.

Von Malte Kurtz

Bautzen - In der Nacht von Freitag auf Samstag ging ein versuchter Raub in einem Bautzner Fast-Food-Restaurant in die Hose. Ohne Beute und ohne Bargeld wurde der 37-Jährige kurze Zeit später geschnappt. (Symbolbild) © Norbert Neumann Gegen 0.20 Uhr wollte ein 37-Jähriger in der McDonald's-Filiale an der Kreckwitzer Straße eine Bestellung aufgeben, doch das von ihm gewünschte Mahl war aufgrund der späten Uhrzeit nicht mehr verfügbar, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Samstagnachmittag mit. Erzürnt über die Gewissheit, seine gewünschten Burger in der Nacht nicht mehr genießen zu können, griff der Deutsche zu drastischen Mitteln und forderte nun die Herausgabe von Bargeld. Aus seinem Rucksack zog der Mann daraufhin eine 30 Zentimeter lange Machete, die er auf den Angestellten richtete. Polizeimeldungen Lkw-Fahrer übersieht Rotlicht: Regionalbahn mit 120 Passagieren kracht hinein Die Mitarbeitenden konnten dem 37-Jährigen jedoch vermitteln, dass sie auf den Kasseninhalt keinen Zugriff hätten, woraufhin der Beschuldigte das Restaurant schließlich ohne Snacks und ohne Bargeld wieder verließ. Wenig später konnte die alarmierte Polizei den Verdächtigen in Tatortnähe stellen und vorläufig festnehmen.

Titelfoto: Norbert Neumann