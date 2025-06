Behörden handeln zögerlich: 47-Jähriger versetzt Ort in Angst und Schrecken

Grammetal - In Ulla im Weimarer Land ist ein polizeibekannter 47-Jähriger erneut verhaltensauffällig geworden.

Alles in Kürze

Die Feuerwehr war am Montag ebenfalls vor Ort. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV

Allein am gestrigen Montag musste die Polizei dreimal wegen des Unruhestifters ausrücken, teilten die Beamten mit.

Der gravierendste Fall hatte sich gegen 18 Uhr ereignet. Den Angaben nach hatte der Mann im Keller des Mehrfamilienhauses, in dem er wohnt, etwas angezündet. Da jedoch kein Schaden am Gebäude entstand, sprach die Polizei auch nicht von einer Brandstiftung.

Nichtsdestotrotz kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Hierbei wurde ein Anwohner leicht verletzt. Er musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Einen Brand konnte die Feuerwehr verhindern.

Bereits am Montagvormittag war die Polizei zu dem Mehrfamilienhaus ausgerückt. In diesem Fall ging es um einen Kellereinbruch. Der 47-Jährige soll offenbar in einen fremden Keller eingestiegen sein. Ob etwas gestohlen wurde, sei laut den Beamten noch unklar.

Ein drittes Mal waren die Einsatzkräfte am späten Montagabend gegen 23 Uhr ausgerückt. Erneut kam es zu einer Rauchentwicklung, dieses Mal auf dem Balkon des 47-Jährigen. Die Mieter waren offenbar wegen der Ereignisse des Tages hoch sensibilisiert und hatten Hilfe gerufen. Der Mann hatte in diesem Fall aber lediglich geraucht, hieß es.