Bei Flucht vor Polizei vor Auto gerannt: Beamten stellen gesuchten Mann

Staßfurt - Am gestrigen Donnerstag jagte die Polizei in Staßfurt ( Sachsen-Anhalt ) einem Gesuchten hinterher - der vor ein Auto rannte.

Alles in Kürze

Die Polizisten rannten dem Mann hinterher. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Am Nachmittag fuhr ein Mann mit seinem Fahrrad auf den Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Hecklinger Straße, wie das Polizeirevier Salzlandkreis am heutigen Freitag mitteilte.

Die Beamten bemerkten ihn: Der 57-Jährige wurde nämlich per Haftbefehl gesucht!

Als sie ihn ansprachen und festnehmen wollten, rannte er sofort weg.

Während er durch das Tor auf die Hecklinger Straße raste, bemerkte er allerdings nicht, dass ein Auto auf ihn zukam: Er krachte seitlich in den Wagen.

Unbeirrt flüchtete er einfach weiter in ein kleines Waldstück. Letztendlich ohne Erfolg, da die Polizisten ihn später auf einem Parkplatz hinter der Sparkasse festhalten konnten.