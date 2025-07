Bei Bruthitze: Baby samt Schlüssel im Auto eingeschlossen

Alles in Kürze

Um ein Baby aus einem heißen Auto zu befreien, musste die Polizei eine Scheibe einschlagen. (Symbolbild) © mikumipompom/123RF

Den Angaben der Polizei zufolge hatte der 28-jährige Vater das Auto am Dienstag gegen 11.45 Uhr bei hohen Temperaturen in der Wertingerstraße in Ingolstadt geparkt.

Beim Aussteigen vergaß er den den Schlüssel im Wagen. Daraufhin versperrte sich das Auto, in dem sein Sohn saß.

Da es dem Mann selbst nicht gelang, die Scheibe einzuschlagen, rief er die Polizei.

Die Beamten schlugen ein Fenster mit dem Schlagstock ein und befreiten den Jungen. Trotz der hohen Temperaturen im Fahrzeug sei er wohlauf gewesen, hieß es.