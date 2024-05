BVG-Bus kann in letzter Sekunde Crash verhindern: Polizei sucht Zeugen

Berlin - Am gestrigen Dienstagnachmittag ereignete sich im Berliner Ortsteil Britz ein Verkehrsunfall . Nun sucht die Polizei nach Zeugen .

Durch das Ausweichen stürzten im Bus zwei Frauen zu Boden und zogen sich Verletzungen zu. (Symbolbild) © Jörg Carstensen/dpa

Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten, fuhr ein Auto mit einer bisher unbekannten Person am Steuer gegen 15 Uhr auf dem Britzer Damm in Fahrtrichtung Buckower Damm.

Als diese dann vom linken in den rechten Fahrstreifen wechselte, übersah sie offenbar einen in gleicher Richtung fahrenden BVG-Bus der Linie M44.

Um nicht mit dem Auto zusammenzustoßen, leitete der Fahrer des Busses eine Gefahrenbremsung ein. Dadurch stürzten im Bus zwei Frauen zu Boden und zogen sich Verletzungen zu.

Während eine 56-Jährige Abschürfungen an einem Arm erlitt und zunächst medizinisch nicht behandelt werden wollte, kam eine 45-Jährige mit Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht.