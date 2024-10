Mann bricht in Wohnungen ein, klaut Schuhe und Geld - Wer kennt diesen Dieb?

Mit diesen Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach dem Mann. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Behörden am heutigen Mittwoch mitteilten, handele es sich um einen Mann, der am 20. Mai dieses Jahres zwischen 9.30 und 10.20 Uhr in drei Wohnungen eingebrochen sein soll.

Diese befinden sich in einem Mehrfamilienhaus in der Prenzlauer Promenade in Berlin-Prenzlauer Berg. Aufgrund eines vorher geschehenen Brandes war die Wohnung im dritten Obergeschoss während der Tat unbewohnt.

Der Täter entwendete unter anderem mehrere Paar Sneaker von Nike sowie Bargeld.

Laut einigen Zeugenaussagen und anhand von Bildern einer Überwachungskamera soll der Gesuchte auf einem Auge stark schielen. Zudem trug er eine auffällig dicke Silberkette um den Hals.