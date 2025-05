Besitzer schaut tatenlos zu: Jagdhund beißt Katze tot

Zeulenroda - Ein Video, welches in den sozialen Medien kursiert, ruft die Polizei auf den Plan. Dort ist zu sehen, wie eine Katze von einem Jagdhund totgebissen wird.

Die Aufnahme zeigt den Kampf eines Jagdhundes und einer Katze. Das Herrchen des Hundes ist ebenfalls zu sehen. © Screenshot/Facebook

Der erschreckende Clip ist seit Donnerstag im Internet zu sehen und wurde seitdem rund 300 Mal geteilt.

Am Freitagmittag meldete sich die Polizei und bestätigte die Authentizität des Videos. Zu sehen ist, wie ein Jagdhund eine Katze im Maul hat. Darüber hinaus zerrt das Tier sein Opfer über eine Wiese, schüttelt und beißt es. Schließlich ist die Katze tot. Der Besitzer steht unmittelbar daneben und unternimmt nichts.



"Die Videoaufzeichnung in den sozialen Netzwerken führte zur Einleitung polizeilicher Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. So zeigt die Aufnahme den Kampf eines Jagdhundes mit einer Katze, welcher auf einem Privatgrundstück stattfand. Scheinbar verirrte sich die Katze auf das Wiesengrundstück und wurde dort von einem Jagdhund unvermittelt attackiert", schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Den Angaben nach werde gegen einen 64-Jährigen ermittelt. In den Kommentaren unter dem Video äußern User ihren teils extremen Unmut über das Verhalten des Mannes.