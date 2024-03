Besoffen und bekifft: Mann rammt mit Kindern an Bord Hauswand und fährt weiter

Neuss - Unfassbar: Ein mutmaßlich bekiffter und betrunkener Mann (43) wurde am frühen Montagmorgen in Neuss gegen 0.05 Uhr von der Polizei erwischt, nachdem er mit einer Hauswand kollidiert war und seine Fahrt fortgesetzt hatte.

Die Polizei zog den 43-Jährigen am frühen Montagmorgen wortwörtlich aus dem Verkehr (Symbolbild). © Lino Mirgeler/dpa

Besonders brisant: Laut Polizei war der 43-Jährige nicht allein in dem Unfallwagen, auch seine drei Kinder im Alter zwischen 9 und 14 Jahren waren in dem VW Sharan.

Den Beamten war der Mann aufgefallen, als sie gerade die beschädigte Hauswand an der Straße "Am Goldberg" untersuchten und der Wagen des 43-Jährigen mit überhöhter Geschwindigkeit und aufheulendem Motor an ihnen vorbeiraste.

Nach kurzer Verfolgung konnte die Polizei den Mann zum Anhalten bewegen. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der Atem des Beschuldigten deutlich nach Alkohol roch.

Ein Atemalkoholtest bestätigte dann den Verdacht: Der Mann hatte einen Wert von rund eineinhalb Promille! Zudem ergab ein Drogentest, dass er Cannabis konsumiert hatte.