Betrunkene schleift Polizisten mehrere Meter mit Auto mit - dann fällt ein Schuss

Pfedelbach - Ein Polizist ist in Pfedelbach (Hohenlohekreis) am Dienstag von einer flüchtenden und mutmaßlich betrunkenen Autofahrerin mehrere Meter mitgeschleift und dadurch leicht verletzt worden.

Der Polizist wurde dabei leicht verletzt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Polizeiangaben zufolge hatte der Beamte durch die geöffnete Fahrzeugscheibe den Schlüssel ziehen wollen, als die 56-Jährige den Rückwärtsgang einlegte und Gas gab.

Nachdem sie in den Grünstreifen geriet und vorwärts weiter fahren wollte, konnte der Polizist seinen Arm befreien und schoss auf Vorder- und Hinterreifen des Autos, so dass die Frau nicht mehr weiterfahren konnte, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Die Frau wurde nach dem Vorfall am Samstag festgenommen, kam zur Blutprobe in ein Krankenhaus und dann in eine psychiatrische Klinik.

Eine Familienangehörige hatte zuvor gegen 21 Uhr die Polizei gerufen, weil die Frau bei sich zu Hause randaliert haben soll. Bei Eintreffen der Beamten war sie bereits in mutmaßlich angetrunkenem Zustand mit dem Auto davongefahren.