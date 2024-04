Betrunkener sticht auf seine Lebensgefährtin ein

Berlin - Am vergangenen Dienstagabend rief ein Mann die Polizei in seine Wohnung nach Berlin-Spandau , nachdem er seiner Lebensgefährtin Schnittverletzungen zufügte.

Nach ersten Ermittlungen, wies die Frau Stichverletzungen im Brustbereich auf. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Beamten am heutigen Mittwoch mitteilten, trafen die Einsatzkräfte kurz nach 23 Uhr in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Pichelsdorfer Straße ein.

Im Wohnzimmer fanden sie den alkoholisiert wirkenden 70-jährigen Anrufer und im Schlafzimmer seine 68 Jahre alte Lebensgefährtin.

Nach ersten Ermittlungen, wies die Frau Stichverletzungen im Brustbereich auf. Mit Rettungskräften wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, wo sie dann notoperiert wurde.

Für die 68-Jährige soll Lebensgefahr bestehen. Ihr Lebensgefährte wurde festgenommen und für eine erkennungsdienstliche Behandlung und eine Blutentnahme der Kriminalpolizei übergeben.