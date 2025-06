Bewaffneter Überfall auf Tankstelle: 16-Jähriger festgenommen

Pfaffenhofen - Die Handschellen haben geklickt! Wenige Tage nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Pfaffenhofen an der Ilm hat die Kriminalpolizei einen Verdächtigen festgenommen.

In seinem Zimmer in der elterlichen Wohnung fanden die Ermittler Beweise, die mit der Tat in Verbindung stehen sollen. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt beantragte einen Haftbefehl, der am Donnerstag in Vollzug gesetzt wurde.