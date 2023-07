"Bewaffneter" Überfall geht komplett schief: Erst Flucht, dann kuriose Festnahme!

Mörfelden-Walldorf - Oh Schreck! Am Sonntagabend kam es im südhessischen Mörfelden-Walldorf (Landkreis Groß-Gerau) zu einem versuchten Raubüberfall der besonderen Art.

Gegen 20.45 Uhr am selben Abend fiel dann einer Zivilstreife in der Flughafenstraße ein Fahrrad auf, über dessen Lenker eine zur Fahndung passende rote Jacke hing. Dieser Spur gingen die Beamten in der Folge nach und betraten den in der Nähe befindlichen Friedhof. Dort konnten die Einsatzkräfte nur kurze Zeit später einen 22 Jahre alten Mann antreffen, der seelenruhig auf einem Grab schlief.

Der Unbekannte entsprach der zuvor ausgegebenen Täterbeschreibung des Pistolen-Ganovens, weshalb er vorläufig festgenommen wurde. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Raubes.

Alle Ermittlungen zu den weiteren Tathintergründen dauern derweil an.