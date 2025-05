31.05.2025 14:53 Bewohner riechen verdächtigen Gestank im Treppenhaus, plötzlich steht SEK vor der Tür

In Solingen hat am Samstagmorgen ein ungewöhnlicher Geruch in einem Treppenhaus für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt.

Von Maurice Hossinger

Solingen - Wegen zunächst undefinierbarer Gerüche hat das SEK am heutigen Samstagmorgen die Wohnung eines 51-Jährigen gestürmt. Alles in Kürze Bewohner melden auffälligen Geruch im Treppenhaus.

SEK stürmt Wohnung eines 51-Jährigen in Solingen.

Einsatz begann gegen 4:10 Uhr am Samstagmorgen.

Feuerwehr lüftete Treppenhaus, ohne Erfolg.

Polizei untersucht Ursache des verdächtigen Geruchs. Mehr anzeigen Feuerwehr und ein SEK-Team arbeiteten in Solingen am Samstag Seite an Seite. © Gianni Gattus Offiziellen Informationen der Polizei zufolge soll der Einsatz bereits gegen 4.10 Uhr gestartet worden sein. Die Bewohnenden eines Mehrfamilienhauses auf der Schützenstraße hatten sich bei den Beamten gemeldet und über einen auffälligen Geruch im Treppenhaus geklagt. Kurz darauf rückte die Feuerwehr an und lüftete das Treppenhaus - allerdings ohne nachhaltigen Erfolg. Da zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich dabei um eine brennbare Substanz handelte, rückte die Polizei schließlich mit einem Sonderaufgebot an. Wenige Minuten später traf das SEK auf den unverletzten Bewohner aus der verdächtigen Wohnung. Wer genau für den Geruch im Treppenhaus verantwortlich gewesen war und worum es sich bei dem Stoff gehandelt hat, ist nun eine Sache für die Polizei.

Titelfoto: Gianni Gattus