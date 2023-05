Bild der Verwüstung: Einbrecher randalieren in Wolfsburger Grundschule

Wolfsburg - Am vergangenen Wochenende war eine Täterbande in eine Grundschule in Wolfsburg eingebrochen und hinterließ ein Bild der Verwüstung.

Eine Täterbande randalierte in einer Grundschule in Wolfsburg. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

Am frühen Montagmorgen flog die Tat auf: Zwischen Freitagmittag um 12.30 Uhr und Montagmorgen um 6.25 Uhr müssen die Täter in die Grundschule Alt-Wolfsburg in der Straße Am Lerchengarten eingedrungen sein.

Die Vandalen müssen sich über einen Zaun Zutritt zum Schulgelände verschafft haben, teilte die Polizei Wolfsburg mit. Danach haben sie mit Gewalt zwei Türen an einem Laubengang geöffnet und gelangten so in den Mensatrakt der Schule.

Dort zerstörten sie einige Rollläden, Geschirr und Holzplatten an der Kiosktheke. Anschließend brachen die Täter mehrere Türen und Schränke im Schulgebäude auf.

Ob die Eindringlinge auch Wertgegenstände klauten oder nur Schaden vor Ort anrichteten, teilte die Polizei nicht mit. Die Höhe des Sachschadens könnte derzeit ebenfalls noch nicht genannt werden.