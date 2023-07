09.07.2023 19:49 Blutige Auseinandersetzung in Schöningen: Massenschlägerei zwischen Heranwachsenden

In Schöningen (Niedersachsen) haben sich am Samstag über ein Dutzend Personen geprügelt. Eines der Opfer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Von Robert Lilge

Schöningen - Am gestrigen Samstagabend kam es am Busbahnhof in Schöningen (Landkreis Helmstedt) zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern. In Schöningen im Landkreis Helmstedt gab es am Samstagabend eine Prügelei zwischen mehreren Heranwachsenden. (Symbolbild) © 123rf/sanne198 Wie die Polizei Schöningen berichtet, waren über ein Dutzend Personen daran beteiligt. Sie sollen in einem Alter zwischen 15 und 20 Jahren gewesen sein. Fünf davon seien bei dem Streit verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe die Auseinandersetzung mit einem Streitgespräch zwischen der Personengruppe begonnen. Laut Angaben der Opfer hätten zehn Personen auf sie eingeschlagen. Ein 20-Jähriger wurde dabei so stark verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert werden musste. Polizeimeldungen Zwei Menschen verletzt: Strandkorb geht in Flammen auf Im Anschluss der Auseinandersetzung seien die Angreifer mit zwei Autos geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung stellte eines der Fluchtautos in Königslutter fest. Weil in der Innenstadt ein Open-Air-Kino im angrenzenden Schlosshof stattgefunden hat, gehen die Ermittler von mehreren Zeugen des Vorfalls aus. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Schöningen unter Telefon 05352/951050 entgegen.

Titelfoto: 123rf/sanne198