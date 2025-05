Böller-Angriff auf Polizisten: Wer kennt diese Personen aus Prenzlauer Berg?

Berlin - Mithilfe von Bildern hofft die Berliner Polizei , Hinweise auf die gesuchten Personen zu erhalten, die in der Silvesternacht einen Polizisten schwer verletzt haben sollen.

Wie die Ermittler mitteilten, ereignete sich die Tat gegen 0 Uhr an einem Spätkauf in der Danziger Straße im Ortsteil Prenzlauer Berg.

Die Gesuchten sollen einen pyrotechnischen Gegenstand in Richtung eines Beamten geworfen haben. Bei der Explosion verletzte sich der Beamte schwer am Bein.

Zeugen werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Berlin am Platz der Luftbrücke 6 in Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-952222 oder per E-Mail zu melden. Alternativ kann das Hinweisformular im Internet genutzt werden.