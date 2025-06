Brandanschlag auf Restaurant: Polizei nimmt Verdächtigen fest - Hintergründe noch unklar

Leverkusen - Nach einem Brand in einem Restaurant in Leverkusen hat die Polizei einen 57-Jährigen vorläufig festgenommen.

Der mutmaßliche Brandstifter wurde festgenommen und soll noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Dem Mann wird vorgeworfen, am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr eine brennbare Flüssigkeit vor dem Lokal am Konrad-Adenauer-Platz in Leverkusen-Wiesdorf ausgeschüttet und angezündet zu haben. Das berichtet die Polizei am Montag.

Demnach wurden bei dem Feuer die Glasfassade des Restaurants sowie die Teile der Inneneinrichtung beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Laut Polizei habe der Mann zwar nach seiner Tat flüchten können. Am Montagvormittag habe er sich dann allerdings selbstständig per Telefon bei den Ermittlern gemeldet und seinen Aufenthaltsort bei einem Freund preisgegeben.

Dort wurde er schließlich von einem Streifenteam in Gewahrsam genommen.