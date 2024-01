12.01.2024 15:32 Brandenburger Badegäste finden Leiche im Sportbecken: Schwimmbad geräumt!

In einem Schwimmbad in Hennigsdorf (Oberhavel) wurde am Donnerstag eine Leiche gefunden.

Von Mia Goldstein

Hennigsdorf - In einem Schwimmbad in Hennigsdorf (Oberhavel) wurde am Donnerstag eine Leiche gefunden. Badegäste fanden den leblosen Mann (†57) in einem Brandenburger Schwimmbad. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa Wie die Polizei am heutigen Freitag mitteilte, trieb ein 57-jähriger Mann leblos im Wasser eines Sportbeckens, als ihn Badegäste gegen 18.30 Uhr vorfanden. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen der Ersthelfenden und alarmierten Rettungskräfte, konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Das Schwimmbad wurde nach Bekanntwerden des tragischen Vorfalls geräumt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Todesursache.

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa