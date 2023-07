18.07.2023 13:57 Brutale Attacke in Freiburg: Ein Toter und eine Schwerverletzte, Tatverdächtige festgenommen

Schreckliche Szenen spielten sich am Dienstagmorgen in der Gießenstraße in Freiburg ab.

Von Johanna Baumann

Freiburg - Schreckliche Szenen spielten sich am Dienstagmorgen in der Gießenstraße in Freiburg ab. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. © Philipp von Ditfurth/dpa Ein Mann soll im Verlauf der Attacke gegen 5.45 Uhr tödlich verletzt worden sein. Eine Frau erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Mittels einer sofort eingeleiteten Großfahndung konnten die Beamten zwei dringend Tatverdächtige in Gewahrsam nehmen. Polizeimeldungen Betrunkener bedroht Fahrgäste im Bus: Polizei schießt! Die Ermittlungen zu den Hintergründen des tödlichen Angriffs laufen auf Hochtouren.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich unter der Rufnummer 0761-882-2880 melden. Erstmeldung: 13.22 Uhr, aktualisiert um 14 Uhr.

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa