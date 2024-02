Brutaler Angriff: Sohn von AfD-Politiker von Gruppe zusammengeschlagen

Dessau-Roßlau - Gewalttat in Dessau-Roßlau: Ein 18-Jähriger ist am vergangenen Wochenende von mehreren Personen zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Bei dem Jugendlichen soll ich es sich um den Sohn eines AfD -Stadtrats handeln.

Die Polizei ermittelt nach der brutalen Attacke auf einen 18-Jährigen in Dessau. (Symbolbild) © Hannes P. Albert/dpa

Wie die Dessauer Polizei mitteilte, ereignete sich die Gewalttat in der Nacht auf Samstag in der Kleinkühnauer Straße in Richtung Großkühnau.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Jugendliche nach einer Privatparty gegen 1.40 Uhr am frühen Samstagmorgen zusammen mit einem Freund auf dem Heimweg, als die beiden bemerkten, dass sie von etwa fünf dunkel gekleideten Personen verfolgt wurden.

Plötzlich sei der 18-Jährige aus der Gruppe heraus attackiert worden, die Täter sollen brutal auf ihn eingeschlagen und -getreten haben. Sein Freund habe sich indes in Sicherheit bringen können.

Wenig später seien die Unbekannten abgehauen, sie ließen ihr Opfer mit Verletzungen an Kopf und Oberkörper zurück. Der junge Mann kam in ein Krankenhaus, sein behandelnder Arzt habe schließlich gegen 3.40 Uhr die Polizei alarmiert, die nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Im Rahmen der Ermittlungen seien Befragungen und Vernehmungen durchgeführt worden, die ergaben, dass der 18-Jährige bereits bei der Party mit anderen Gästen in Streit geraten sei. "Eine mögliche Tatbeteiligung dieser Personen ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen", hieß es von Polizeisprecher Benedikt Richter.