Brutaler Raubversuch in Kasseler Innenstadt: Wer erkennt diesen Messerstecher?

Kassel - In der Nacht vom 17. auf den 18. Juli 2023 kam es auf dem Kasseler Königsplatz zu einem schockierenden sowie brutalen Raubüberfall , bei dem ein 43-jähriger Mann mit einem Messer verletzt wurde. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach dem Täter.

Aufgrund eines brutalen Raubüberfalls fahndet die Kriminalpolizei Kassel mittlerweile öffentlich nach diesem Täter. © Polizeipräsidium Nordhessen-Kassel

Laut einer Pressemitteilung der Polizei Nordhessen-Kassel gelang es den Behörden trotz intensiver Ermittlungen bislang nicht, den gesuchten Kriminellen dingfest zu machen.



Um den Fall voranzutreiben, hat nun ein Richter die Veröffentlichung von Überwachungsbildern angeordnet. Die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo erhoffen sich dadurch Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Identifizierung des Täters führen könnten.

Zur Tat: Der Raubüberfall ereignete sich am 18. Juli 2023 gegen 2.35 Uhr. Dabei hatte der Kriminelle dem 43-jährigen Opfer in Höhe der Straßenbahnhaltestelle den Weg abgeschnitten und es anschließend aufgefordert, ihm Geld auszuhändigen.

Als das Opfer die Herausgabe verweigerte, kam es zu einem Handgemenge. In diesem Moment zückte der Angreifer ein Messer und forderte erneut Geld. Daraufhin versuchte der 43-Jährige zu flüchten, doch der Täter stach ohne Vorwarnung brutal von hinten zu und verletzte den Mann leicht am Rücken. Später musste er in einem Krankenhaus behandelt werden.