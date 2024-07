Mann mit gestohlenen Nummernschildern geschnappt

Ein Mann (30) hat in Burgstädt mehrere Kennzeichen gestohlen. (Symbolbild) © 123rf/jensrother

Zunächst meldete die Eigentümerin (74) eines Renault Twingo am Montagabend ihre entwendeten Kennzeichen bei der Polizei.

"Nach einem Zeugenhinweis wurden die gestohlenen Nummernschilder an einem VW Polo gesehen", so eine Polizeisprecherin. Der VW stand nur wenige Meter entfernt, ebenfalls in der Mohsdorfer Straße. Die Kennzeichen wurden sichergestellt.



Kurz darauf bekam die Polizei den Polo-Besitzer zu fassen. Bei einer Kontrolle führte der Deutsche ein weiteres gestohlenes Nummernschild mit sich. Dieses hatte der 30-Jährige mutmaßlich am Dienstag von einem Renault Clio in der Kurt-Mauersberger-Straße gestohlen.

"Zudem wurden im mitgeführten Rucksack des Verdächtigen eine Kleinstmenge augenscheinlich Crystal sowie Drogenutensilien aufgefunden", heißt es weiter von der Polizei. Ein Drogentest schlug bei dem Mann positiv auf Amphetamine an.



Ersten Ermittlungen zufolge ist das Auto des Täters gar nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen. Noch dazu besitzt der 30-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis.



Der Mann muss sich nun wegen zweifachen Diebstahls, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von berauschenden Mitteln sowie wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.