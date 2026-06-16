Buttersäure-Anschlag auf Wohnhaus: Stinke-Substanz in Briefkästen verteilt

Meerane - Buttersäure-Anschlag in Meerane (Landkreis Zwickau )! Am Montagabend wurde die ätzende, stinkende Flüssigkeit in Briefkästen eines Wohnhauses verteilt. Feuerwehr und Polizei rückten an.

Blaulichteinsatz an einem Wohnhaus in Meerane: An einem Wohnhaus an der Leipziger Straße wurde Buttersäure verteilt. © Andreas Kretschel

Gegen 21.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Mehrfamilienhaus an der Leipziger Straße gerufen. Wie die Polizei mitteilt, wurde im Bereich der Briefkästen eine Substanz verteilt. "Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich dabei um Buttersäure", teilt die Polizei auf TAG24-Anfrage mit.



Die Flüssigkeit ist hochgefährlich! Sie wirkt stark ätzend, kann beim Einatmen zu lebensgefährlichen Lungenschäden führen.



Aus diesem Grund musste die Feuerwehr die Buttersäure schnellstmöglich entfernen. Zwei Briefkästen mussten dafür aufgebrochen werden, zudem wurde der Hauseingang gründlich gesäubert.

Die Substanz konnte laut Polizeiangaben rückstandslos entfernt werden. Verletzt wurde niemand.