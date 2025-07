Chemie-Einsatz nach Diebstahl: Giftiges Arsen ausgetreten!

Osterwieck - Aufregung am Dienstagmorgen in Osterwieck ( Harz ): Offenbar durch einen Einbruch ausgelöst, traten auf einem Firmengelände große Mengen von Arsen aus. Die Lage ist inzwischen unter Kontrolle.

Alles in Kürze

In Osterwieck ist giftiges Arsen ausgetreten. © Stefan Sobotta/dpa

Bei einer Firma in der Hoppenstedter Straße in Osterwieck hatte sich der für Menschen toxische und krebserregende Stoff in Form von Pulver und Granulat im Umfeld des Firmengeländes ausgebreitet.

Demnach stellt das Unternehmen hochreine Metalle für die Elektronik- und Halbleiterproduktion her.

Am Dienstagnachmittag waren rund 200 Einsatzkräfte vor Ort, um den Gefahrenstoff einzudämmen, wie der Landkreis Harz mitteilte. Es bestand aber keine Gefahr für die Allgemeinheit.

Gegen 16 Uhr wurde mitgeteilt, dass die Lage unter Kontrolle sei. Gegen 19 Uhr beendeten die Einsatzkräfte die Maßnahmen vor Ort. Um 23 Uhr wurden die ersten Einsatzkräfte abgezogen.