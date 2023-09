05.09.2023 17:57 503 Da ist jemand aber mächtig sauer! Dritter Anschlag aufs Finanzamt

Seit Wochen kommt es immer wieder zu Attacken auf das Finanzamt in Pirna. Der Schaden geht in die Zehntausende, der Staatsschutz ermittelt in der Serie.

Von Eric Hofmann

Pirna - Hat da jemand Brass aufs Finanzamt? Seit Wochen kommt es immer wieder zu Attacken auf die Behörde in Pirna. Der Schaden geht in die Zehntausende, der Staatsschutz ermittelt in der Serie. Das ist keine Kunst und kann weg: Beim Finanzamt in Pirna haben sich Schmierfinken ausgetobt. © Daniel Förster Am 1. August der erste Angriff: Zeugen entdeckten fünf zertretene Sandsteinplatten an der Fassade an der Clara-Zetkin-Straße. Schaden damals: 12.500 Euro. Die Polizei übernahm die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung. Doch knapp eine Woche später die nächste Attacke! Wieder hatten Vandalen eine Platte an der Fassade beschädigt und so noch mal 5000 Euro Schaden hinterlassen.

Polizeimeldungen Familienvater sticht auf schlafende Frau ein, würgt eigene Tochter Dabei blieb es nicht, mittlerweile legten die Täter noch eine Schippe drauf: Am Wochenende traten sie nicht nur wieder vier Platten ein, sie besprühten auch Fassade und Briefkasten mit schwarzer Farbe. Zurück blieben die Parole "A.C.A.B." und ein Schaden von 12.000 Euro. A.C.A.B. steht für den englischen Ausspruch "All Cops Are Bastards", sinngemäß "Alle Bullen sind Schweine". Mittlerweile hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, prüft Zusammenhänge zwischen den Fällen.

