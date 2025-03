Dealer steigt bei Polizei ins Auto und bietet Drogen an: Dann landet er in U-Haft

Berlin - Dieser Deal ging in die Hose! In Berlin-Moabit ist einem Drogenhändler (32) am Freitag ein schwerwiegender Fehler unterlaufen.

Die Polizei schnappte in Berlin-Moabit einen mutmaßlichen Drogendealer. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am Nachmittag auf X mitteilte, stieg der Mann in ein Auto ein und nahm mit den Worten "Do you pick up?" (auf Deutsch in etwa: "Seid ihr zum Abholen da?") auf dem Rücksitz Platz.

Offenbar ging der 32-Jährige davon aus, dass die Insassen im Auto gekommen waren, um Drogen abzuholen.

Womit er wohl am wenigsten gerechnet hätte: Im Wagen saßen Zivilpolizisten, die ihn zuvor bereits bei seinem Tun beobachtet hatten.

Die Kontrolle bestätigte wenig später den Verdacht des Drogenhandels: Die Polizei fand unter anderem Kokain, Crystal Meth, Ecstasy und Ketamin bei dem Tatverdächtigen.