Fünfstelliger Schaden! Diebe legen Internetversorgung mehrerer Ortschaften lahm

Dessau - Dreiste Diebe verursachten am Samstagmorgen großflächige Internetstörungen in Dessau .

Das Durchschneiden eines Glasfaserkabels zog am Samstag weitreichende Konsequenzen nach sich. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Nach Angaben der Polizei machten sich die unbekannten Täter an der Wörlitzer Brücke in Dessau-Nord an diversen Kabeln zu schaffen.

Da sie dabei unter anderem ein Glasfaserkabel durchtrennten, fiel die Internetversorgung in den Bereichen Mildensee, Waldersee und Sollnitz im Tagesverlauf immer wieder aus. Insgesamt entstand bei der Aktion ein Schaden von etwa 7000 Euro.

Aber damit nicht genug: Während der Tatortarbeiten der Beamten wurde festgestellt, dass zudem ein circa 150 Meter langes und 1000 Euro teures Kupferkabel geklaut wurde.