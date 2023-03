Diebe riskieren alles und klauen Schild direkt vor Polizeistation

Das zweite baugleiche Schild befindet sich zwar noch an Ort und Stelle, wurde aber beschädigt. © Polizeipräsidium Schwaben Süd

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde das Schild an der Einfahrt zur Polizeiinspektion in der Ludwig-Kick-Straße 20 entwendet.

Die noch unbekannten Täter schraubten das Schild samt Befestigung von der Mauer und zwickten das Stromkabel durch.

Ein zweites baugleiches Schild wurde beschädigt, aber nicht gestohlen. Die Tat wurde bereits am Sonntagnachmittag entdeckt, wann genau das Schild abmontiert wurde, ist jedoch nicht klar.

Laut den Beamten wird der Schaden auf 1000 Euro geschätzt. Um die Diebe zu finden, setzten die Ermittler auf die Hilfe der Bevölkerung.