01.11.2023 14:53 Drama an Bahnhof in Bayern: Betrunkene Frau (31) stürzt in Gleise!

Eine stark betrunkene Frau ist am Bahnhof Zorneding in Bayern in die Gleise gestürzt.

Von Benedikt Zinsmeister

Zorneding - An einem Bahnhof in Bayern ist es am Dienstagabend zu dramatischen Szenen gekommen. Eine stark betrunkene Frau (31) ist am Bahnhof Zorneding in die Gleise gestürzt. (Symbolbild) © Bundespolizei Laut Angaben der Bundespolizei stürzte eine stark alkoholisierte 31-Jährige gegen 23.50 Uhr am Bahnhof Zorneding (Landkreis Ebersberg) am Gleis 4 auf die Schienen. Der Zugführer einer herannahenden S-Bahn bemerkte die Frau in den Gleisen glücklicherweise rechtzeitig und konnte bremsen. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nach einer kurzen Untersuchung der Frau Entwarnung geben: Sie hatte keine erkennbaren Verletzungen vom Sturz davongetragen. Polizeimeldungen Rottweiler reißt sich von Leine los und beißt Kind (6) mehrfach in den Kopf! Weil sie stark betrunken war, brachte sie der Rettungsdienst nach Hause. Wegen der Gleissperrung während der Rettung kam es zu geringen Verzögerungen im Bahnverkehr.

Titelfoto: Bundespolizei