Dreijährige sperrt Mutter aus und entspannt sich im Badezimmer

Im rheinland-pfälzischen Neuwied hat am Sonntag eine Dreijährige ihre Mutter auf dem Balkon ausgesperrt, so eine Mitteilung der Polizei am Montag.

Von Maximilian Hölzel

Neuwied - Damit hat Frau Mama wohl nicht gerechnet! Die Polizei wurde am Sonntag zu einem kuriosen Vorfall im rheinland-pfälzischen Neuwied gerufen. (Symbolbild) © dpa/Friso Gentsch Im rheinland-pfälzischen Neuwied hat am Sonntag eine Dreijährige ihre Mutter auf dem Balkon ausgesperrt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Wäre diese Tatsache nicht schon gewitzt genug gewesen, entspannte sich die Tochter anschließend mit einem Smartphone im Bad und schaute sich dort Videos in Dauerschleife an. Die 28 Jahre alte Mama musste schließlich Passanten vom Balkon aus ansprechen. Diese informierten daraufhin die Polizei, die ihrerseits die Wohnungstür mit einem sogenannten "Fallendraht" öffneten und die Mutter befreiten. In der Wohnung entdeckten Polizei und Frau Mama die gewiefte Tochter wohlauf sowie bei besagter Entspannung im Badezimmer.

Titelfoto: dpa/Friso Gentsch