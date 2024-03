Dreiste Diebe in Düsseldorf! Einbruch in Supermarkt - Tatbeute mit Einkaufswagen weggeschafft

Düsseldorf - In einem Lebensmitteldiscounter im Düsseldorfer Stadtteil Flingern wurde in der Nacht auf Donnerstag (21. März) eingebrochen. Besonders dreist: Die Beute wurde mit einem Einkaufswagen des Händlers weggeschafft.

In einen Supermarkt in der Albertstraße in Flingern wurde am frühen Donnerstagmorgen (21. März) eingebrochen. © Polizei Düsseldorf

Wie die Polizei am Freitag berichtet, soll gegen 3.45 Uhr der Alarm eines Supermarktes in der Albertstraße in Flingern-Süd losgegangen sein.

Als die Beamten sowie ein Sicherheitsdienst an dem Objekt eintrafen, konnten sie eine Person (28) feststellen, die gerade damit beschäftigt war, Lebensmittel zusammenzuraffen und in einen Einkaufswagen zu laden.

Der 28-Jährige, der bereits polizeibekannt ist, wurde daraufhin festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht.

Die Ermittlungen der Polizei haben zudem ergeben, dass noch mindestens zwei weitere Täter an dem Einbruch beteiligt gewesen sein müssen. Von beiden Verdächtigen fehlt bisher jedoch jede Spur.