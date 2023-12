Dreister Diebstahl: Frau klaut Hundefutter und Socken im Wert von 1300 Euro

Rain - Eine Frau hat aus einem Laden in Schwaben Waren im Wert von 1300 Euro gestohlen.

Nach ihrem Einkauf schob die Frau (51) ihren Wagen einfach an der Kasse vorbei. (Symbolbild) © brillenstimmer/123RF

Darunter befanden sich unter anderem Hundefutter, Pflanzen und Socken, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die 51-Jährige soll ihren vollen Einkaufswagen am Montagabend in Rain (Landkreis Donau-Ries) einfach an der Kasse vorbei aus dem Laden geschoben haben.

Beim Einladen in ihr Auto wurde sie von Mitarbeitern aufgehalten, denen sie im Laden aufgefallen war.