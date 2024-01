Zivilpolizisten schlagen zu! Richtig dreister Taschendieb kommt nicht weit

Eine Zivilstreife konnte den Tatverdächtigen identifizieren. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Ermittler am heutigen Mittwoch mitteilten, ereignete sich die Tat am gestrigen Dienstag gegen 11.30 Uhr in der Wiesenstraße in Gesundbrunnen.

Demnach beobachtete eine Fußgängerin einen Mann, der sich durch ein eingeschlagenes Seitenfenster in ein geparktes Taxi beugte und anschließend mit einer Tasche in der Hand in Richtung Pankstraße flüchtete. Daraufhin alarmierte sie die Polizei.

Die Beamten nahmen die Beschreibung des Täters auf und gaben diese an eine Zivilstreife weiter.

In der Nähe entdeckten sie einen Mann, auf den die Beschreibung passte, und überprüften ihn. Währenddessen konnte der 37-jährige Besitzer des Taxis ausfindig gemacht und zum Tatort gerufen werden.